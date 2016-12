Formigoni condannato a 6 anni, pronunciata sentenza su caso Maugeri

La condanna è arrivata poco fa, su pronuncia della decima sezione penale del Tribunale di Milano: a Roberto Formigoni sono stati attribuiti 6 anni di carcere nel processo sul caso Maugeri e San Raffaele, rispetto al quale l’ex Governatore della Lombardia e senatore di Ncd era imputato con le accuse di associazione per delinquere e corruzione con altre 9 persone.

Dopo che l’impianto accusatorio formulato dal PM aveva chiesto alla Corte 9 anni di reclusione, la la sentenza, letta all’interno dell’aula della Prima Corte d’Assise d’Appello, ha visto Formigoni prosciolto dal capo di imputazione di associazione per delinquere; la condanna è relativa, invece, ai capi di imputazione per corruzione.

Oltre al carcere, il Tribunale ha stabilito che l’ex Governatore di Lombardia sarà interdetto per 6 anni dai pubblici uffici; inoltre, i giudici hanno stabilito anche la confisca di circa 6,6 milioni di euro.