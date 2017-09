Furti clienti supermercato Legnano, arrestati due extracomunitari nullafacenti

Sorpresi con le mani nella borsa di una vittima, in manette due giovani di 20 e 25 anni, senza fissa dimora e nullafacenti

Derubavano i clienti di un supermercato nel Legnanese, approfittando della distrazione e rimediando soldi e cellulari. I due, sono stati arrestati.

L’arresto è avvenuto ad opera dei i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnano; in manette due uomini extracomunitari di 20 e 25 anni, risultati nullafacenti senza fissa dimora, accusati di concorso in furto aggravato.

Secondo quanto spiegato dai militari, l’allarme era stato dato da una donna che, all’interno di un supermercato dell’area Cantoni, ha sorpreso i due mentre cercavano di rubarle il cellulare dalla borsa.

Subito chiamato l’addetto alla Sicurezza dell’esercizio, sono state poi avvertite le Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, una volta sopraggiunti, hanno trovato nelle tasche del 25enne un telefono cellulare precedentemente sottratto a un anziano cliente, che non si era accorto di nulla.

Giovedì 7 settembre l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Busto Arsizio.