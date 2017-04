Furti in negozio: 1 ogni 5 minuti

Furti, furti, furti: così si potrebbe riassumere il Rapporto Osivid, Osservatorio sulla sicurezza e la video sorveglianza presentato oggi alla Camera, che spiega come dal 2004 al 2015 i furti in esercizi commerciali siano aumentati del 159,49%, toccando il record di 1 ogni 5 minuti.

Tra i più vessati distributori di benzina, farmacie, bar, ristoranti, gioiellerie e tabaccherie, depredati da vini, liquori, scarpe, accessori e capi di abbigliamento sportivo. Ma anche cosmetici, accessori per cellulari e attrezzi elettrici.

Tra le ragioni più colpite quelle del Nord: in Lombardia registrati 22 mila episodi registrati nel 2015; seguono Emilia Romagna e Lazio.

