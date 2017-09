Furti transnazionali Busto Arsizio, Gdf arresta 15 persone

Operazione in atto dalle prime luci dell’alba; sequestrati anche 725mila euro

L’operazione è stata eseguita alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 19 settembre 2017, dagli uomini della Guardia di Finanza di Busto Arsizio (Varese): in arresto 15 persone accusate di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al furto aggravato.

Secondo le prime informazioni, la vasta indagine è stata coordinata dal pm di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra.

Secondo gli Inquirenti, la banda aveva costituito un’organizzazione di tipo transnazionale estremamente attiva sul territorio.

Contestualmente agli arresti, le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni per un valore di 725.000 euro.

