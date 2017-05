Furto di gioielli hotel Milano, bottino di circa 30mila euro

Non si placa la cronaca riguardante la Stazione Centrale di Milano, dove ieri la Polizia di Stato ha eseguito un maxi blitz per ripristinare la legalità messa in crisi dalla massiccia presenza di migranti che bivaccano nel quartiere; ora, pure il furto presso un noto hotel della zona, con un bottino di gioielli a dir poco considerevole.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia di Stato, i preziosi sono stati rubati nel pomeriggio del 30 aprile, ma il furto è stato scoperto il giorno successivo.

Una volta scoperto l’accaduto, sono stati subito visionate le immagini dei giorni precedenti registrate dalle telecamere nel lounge bar, dove si vedono due persone che hanno forzato una teca, allontanandosi poi con disinvoltura.

La collana e i due anelli rubati avrebbero un valore di circa 25-30mila euro.

Le indagini sono in corso.

