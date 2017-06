Furto negozio moda via Montevideo Milano, oltre 400 capi rubati

Il furto è stato messo a segno nella notte, ai danni di un’azienda che produce e commercia vestiario pret-a-porter: circa 400 capi di abbigliamento, tutti di diverse marche, nazionali e internazionali.

Secondo le prime informazioni, il negozio si trova in via Montevideo e, i titolari, erano presenti a Milano soprattutto per la settimana della Moda.

Alle 9 del mattino l’amara scoperta: il sistema d’allarme disattivato con dello schiumogeno e la porta dell’esercizio scassinata.

Chiamata la Polizia, in base a un primo inventario, i ladri avrebbero sottratto circa 400 capi di abbigliamento. Il valore dell’ingente bottino è ancora da quantificare.

Le indagini rimangono aperte.