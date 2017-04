Furto dentro negozio via Washington Milano, rubati capi per 30mila euro

È successo nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 aprile 2017, in via Washington: un furto all’interno di un negozio di abbigliamento e articoli sportivi, con merce sottratta per ben 30mila euro.

Secondo le prime informazioni, l’amara scoperta l’ha fatta il titolare dell’esercizio, un ragazzo italiano di 25 anni.

Il giovane, giunto al mattino per aprire il negozio, ne ha trovato la porta forzata. Una volta al suo interno, il bilancio ha portato alla conclusione: i ladri hanno sottratto capi di abbigliamento e accessori per 30.000 euro, riuscendo poi a dileguarsi.

Al 25enne non è rimasto che recarsi a fare denuncia; le indagini sono aperte.

