Hashish dentro tombino via Rizzoli Milano, 100 dosi scoperte durante bonifica

Nell’ambito dei servizi sistematici del controllo del territorio, disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, sabato 24 giugno 2017 è stato svolto da parte del Commissariato Lambrate, con il contributo di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Locale, un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

In particolare sono state perlustrate le vie Rizzoli, Monfalcone, Don Giovanni Calabria, le piazze Bottini e Gobetti ove sono ubicati esercizi commerciali pubblici frequentati solitamente da persone dedite ad attività illecite.

“Durante le fasi dei controlli in via Rizzoli – ha spiegato la Questura di Milano –, il personale di una ditta specializzata nelle bonifiche delle reti idriche ha contattato gli agenti della Polizia di Stato in quanto, all’interno di un tombino, hanno trovato un involucro contenente 970 grammi di hashish suddiviso in 100 dosi”.

La scelta del nascondiglio da parte degli spacciatori è dettata dal fatto di eludere controlli e perquisizioni nei domicili, in considerazione della costante attività di contrasto allo spaccio di droga messa in atto dal Commissariato di zona.

