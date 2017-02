Imprenditore investito da camion Olginate, stava dando indicazioni di manovra

Il drammatico incidente è accaduto a Olginate, in provincia di Lecco: investito da un camion un uomo, titolare di una ditta, mentre il mezzo faceva manovra. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo stava facendo manovra presso l’azienda dell’imprenditore, che stava dando le indicazioni del caso per aiutare l’autista.

Per motivi ancora da accertare, l’uomo è stato investito dal camion.

Gravissimo l’impatto e le condizioni della vittima: subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, nonché il 118 e la Polizia locale.

Purtroppo, però, la vittima non è riuscita a sopravvivere alle lesioni subite, ed è tragicamente deceduta.

Le indagini rimangono aperte, al fine di chiarire la dinamica del drammatico evento.