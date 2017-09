Incendio azienda Mortara, si consiglia di tenere le finestre chiuse

L’incendio è divampato a Mortara, in provincia di Pavia, presso un’azienda del settore dei rifiuti speciali.

Per motivi ancora da acclarare, erano le 6,30 del mattino di mercoledì 6 settembre 2017 quando, dall’area in oggetto, ha iniziato a sollevarsi una vasta colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco con sette squadre di uomini, provenienti dai comandi di Vigevano, Pavia, dai distaccamenti volontari di Mortara, Mede, Garlasco e Robbio e anche da Milano.

La manovre di spegnimento, estremamente gravi e impegnative, sono ancora in corso.

Per il momento l’Agenzia Tutela per la Salute, attraverso il sindaco, ha consigliato ai cittadini di tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale, soprattutto per i residenti nella zona più vicina.