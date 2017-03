Incendio baracca via Dell’Assunta Milano, morta donna

Un incendio con esiti fatali è scoppiato a Milano alle 23,30 circa di martedì 7 maro 2017: a fuoco una baracca tra via Dell’Assunta e via Broni, dove è deceduta una donna. Ricoverato contestualmente, con ustioni gravissime, un uomo, trasportato dal 118 all’ospedale Niguarda.

Secondo le prime informazioni, sono ancora da accertare le cause alla base del tragico evento.

Sul luogo sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che purtroppo non hanno potuto che recuperare il corpo della donna.

Gravissimo, ma secondo i medici fuori pericolo, un uomo, ricoverato all’ospedale Niguarda con ustioni sul 30% del corpo.

Entrambi i soggetti sono ancora da identificare.

Le indagini rimangono al aperte.

