Incendio Bruzzano, fumo visibile da Milano

L’incendio è scoppiato alle 20,00 circa di lunedì 24 luglio 2017, nella zona di Bruzzano corrispondente all’area settentrionale di Milano: il rogo è divampato presso un impianto di stoccaggio di rifiuti, e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni, sul luogo sono presenti il nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) dei Vigili del Fuoco, gli operatori del 118, gli uomini Protezione civile, e gli agenti della Polizia locale.

Al momento si rileva un solo ferito, ma il fumo è molto intenso e potrebbe rendere necessario far evacuare un palazzo vicino.

Le indagini per risalire alle cause dell’incendio sono incorso.