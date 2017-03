Incendio capannone abbandonato Rho, Vigili del Fuoco intervenuti con 5 mezzi

L’incendio è avvenuto poco dopo le ore 18,00 di lunedì 27 marzo 2017 a Rho, in provincia di Milano: in fiamme un capannone abbandonato.

Secondo le prime informazioni, il rogo è scoppiato in via Moscova; subito sul posto i Vigili del Fuoco con 5 mezzi, dai rilievi eseguiti sembrerebbe che le fiamme siano scaturite dai locali delle cantine.

Sul luogo sono sopraggiunti anche i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine; le operazioni di messa in sicurezza sono state momentaneamente ostacolate dalla forte presenza di fumo, sebbene il tempestivo intervento dei pompieri abbia permesso di non avere alcuna persona rimasta ferita.

(foto: di Archivio)

