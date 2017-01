Incendio ex caserma Santa Barbara Milano via Olivieri, vigili del fuoco sul posto

Un grosso incendio è divampato alle 13,30 circa di lunedì 9 gennaio 2017 in via Olivieri a Milano, nel quartiere di Baggio, presso l’ex caserma militare Santa Barbara.

Secondo le prime informazioni, una vasta colonna di fumo sta sovrastando la zona dove sorge l’edificio, abbandonato da tempo, e dove già sono all’opera diverse squadre dei Vigili del Fuoco, sopraggiunte con le autopompe.

Ancora da chiarire le cause del rogo, sulle quali faranno chiarezza le Autorità preposte una volta domate le fiamme.

Al momento la colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza, e sembra non ci siano vittime.

Seguiranno, a breve, aggiornamenti.