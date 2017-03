Incendio ex kartodromo Cinisello Balsamo, colonna di fumo visibile da chilometri

L’incendio è avvenuto a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, presso un ex kartodromo: ancora aperte le indagini per risalire alla causa dell’evento che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Secondo le prime informazioni, sono state numerose le telefonate di cittadini che hanno segnalato ai Vigili del Fuoco la presenza della grande colonna di fumo, sviluppatasi una volta scoppiato il rogo alle 16 circa di sabato 11 marzo 2017.

Sul luogo sono subito sopraggiunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, con numerose autopompe, sono intervenute per domare le fiamme.

Secondo i primi rilievi, non sono ancora noti i motivi alla base dell’accaduto, sui quali le autorità preposte stanno compiendo tutti i rilievi del caso, al fine di acclararne la dinamica.

Nessuno, fortunatamente, è comunque rimasto ferito.

(foto: di Archivio)

APPROFONDIMENTO:

Numero Unico di Emergenza 112: cos’è, come funziona, App gratuita per chiedere aiuto

Vigili del Fuoco di Milano, la visita di CronacaMilano alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco