Incendio Parco delle Cave Milano, 500 balle di fieno in fiamme

Vigili del Fuoco in azione tutta la notte; ora indagini in corso per risalire alle cause

Il rogo è scoppiato nella notte di mercoledì 13 settembre 2017 presso il Parco delle Cave di Milano: all’altezza di via Caldera, in fiamme 500 balle di fieno.

Subito chiamati i Vigili del Fuoco, i pompieri si sono messi all’opera da poco prima della mezzanotte; il fieno era depositato all’interno di un’area posta in una zona verde, e le operazioni di spegnimento si sono rivelate molto lunghe.

Rimangono in corso i rilievi e le indagini per individuare la causa dell’accaduto.

