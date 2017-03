Incendio via Giacosa Milano, fumo visibile da grande distanza

Il fumo ha incominciato a notarsi verso le 15,00 di giovedì 16 marzo 2017 in via Giacosa, traversa di via Padova a Milano: il rogo è scoppiato presso un’autofficina e, il palazzo, è stato evacuato.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un furgone ospitato nell’autofficina per essere riparato.

Da subito il fumo si è alzato nel cielo, facendo notare quanto stava accadendo anche a grande distanza.

Subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco, i pompieri hanno utilizzato le autopompe per spegnere le fiamme.

Sul luogo sono arrivati anche i Carabinieri, che stanno compiendo tutti i rilievi del caso, volti ad acclarare la dinamica dell’accaduto.

Il rogo non ha causato feriti.

(foto: di Archivio)

