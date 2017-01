Incendio via Monteverdi Milano, morta anziana di 98 anni

Il tragico incendio è avvenuto a Milano in via Monteverdi, poco distante da corso Buenos Aires: deceduta un’anziana che solo 3 giorni fa aveva compiuto 98 anni.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 17,00 di giovedì 12 gennaio 2017, è scoppiato un incendio nel palazzo.

Drammatica la condizione dell’anziana che, costretta al letto, non ha avuto possibilità di mettersi in salvo.

Alcuni condomini hanno subito informato le autorità della presenza della vecchina ma, le fiamme, ne hanno sbarrato l’accesso al relativo appartamento.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare, purtroppo è stato troppo tardi e, l’anziana, era già deceduta.

Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo.