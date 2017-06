Incidente auto – camion Cosio Valtellino provincia di Sondrio, tre feriti gravi

È accaduto in prima mattinata; tre le vittime che sono state intubate dai paramedici

Il grave incidente è accaduto alle 7,50 circa di venerdì 9 giugno 2017 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio.

Secondo le prime informazioni divulgate dall’AREU, per motivi ancora da acclarare, un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati.

Drammatico il bilancio: tre i pazienti che sono stati intubati.

Le vittime sono state portare in ospedale con l’Elisoccorso di Cosio e di Bergamo e, sul luogo, è sopraggiunta anche un’automedica di Nuova Olonio.

Rimangono aperti i rilievi condotti dalle autorità preposte, e finalizzati a ricostruire la dinamica del drammatico accaduto.