Incidente auto Capriolo provincia Brescia, morto un uomo, ferita una donna

Il gravissimo incidente è avvenuto alle 21,00 circa di sabato 8 aprile 2017 in provincia di Brescia, a Capriolo. Morto un uomo di 48 anni, romeno, ferita e ricoverata sotto shock una donna italiana, a bordo di un’altra vettura.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, per motivi ancora da acclarare, avrebbe perso il controllo della propria auto durante una curva, andando a invadere l’altra corsia. Lì proveniva la seconda vettura, guidata da una donna di 36 anni, travolta dal primo veicolo.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli Inquirenti, ma il dato certo è che l’auto del 48enne non si è fermata nonostante l’impatto, proseguendo fino a cadere in un fossato.

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’uomo rimasto incastrato nelle lamiere; per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare, ed è spirato per le gravissime lesioni subite.

Ricoverata in codice giallo all’ospedale a Chiari, invece, la 36enne, ferita e in stato di shock.

Le indagini rimangono aperte, a carico della Polizia Stradale.

