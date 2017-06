Incidente auto galleria Lecchese, altezza Lierna, morto 59enne

Il gravissimo incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 all’interno di una galleria sulla superstrada 36, poco distante da Lecco, all’altezza di Lierna.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 59 anni si trovava al volante della propria auto quando, per motivi ancora da accertare, ne ha perso il controllo, andando a schiantarsi prima contro una piazzola, e finendo poi contro il guard rail.

L’impatto è stato violentissimo; terrificanti le condizioni dell’auto dopo l’urto e, per l’uomo, purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Subito sul posto i Vigili del Fuoco, infatti, l’uomo è stato estratto dal groviglio di lamiere, ma era già senza vita, spirando per le gravissime lesioni subite.

Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine, che stanno conducendo tutte le analisi del caso, volte a ricostruire la dinamica del tragico accaduto.

Le indagini rimangono pertanto aperte.

