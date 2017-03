Incidente auto Lacchiarella SP 40, morta donna di 49 anni

È successo alle 7,17 circa di venerdì 31 marzo 2017 a Lacchiarella, in provincia di Milano, sulla SP 40: lo scontro frontale tra due auto, poi andate contro un camion. Purtroppo, una donna è deceduta.

Secondo le primissime informazioni dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenze), per motivi ancora da acclarare si sono scontrate le due auto, una di fronte all’altra.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che entrambe le vetture sono uscite dal controllo dei rispettivi conducenti e sono andate a schiantarsi, a loro volta, contro un camion.

Subito sul posto tutte le autorità preposte e i soccorritori del 118, purtroppo una donna di 49 anni non ce l’ha fatta, ed è tragicamente spirata per le gravissime lesini subite.

In codice verde l’altro conducente, portato in codice verde alla clinica Humanitas.

