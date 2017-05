Incidente auto Lodi, un morto e due feriti gravi

Grave incidente delle ore 20.40 di oggi 4 Maggio avvenuto a San Rocco a Porto, in provincia di Lodi, sulla SP145; un uomo deceduto sul colpo.

Secondo le prime informazioni , per motivi ancora da acclarare si sono scontrate due auto, con un impatto frontale. Tre le vittime coinvolte.

Un uomo è stato sbalzato dal veicolo, morendo sul colpo.

Gli altri 2 pazienti già in coma all’arrivo dei soccorsi, gestiti dalle due automediche con segni di trauma grave e trasportati in codice rosso all’Ospedale di Piacenza. Non sono ancora note le generalità né l’età.

