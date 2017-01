Incidente auto mortale provinciale Agrate Brianza, morto ragazzo di 21 anni

È successo durante la serata di martedì 17 gennaio 2017: un giovane, di 21 anni, ha perso la vita per un incidente avvenuto tra il suo veicolo e un’altra automobile, sulla provinciale di Agrate Brianza.

Secondo quanto emerso, per motivi ancora da acclarare, uno dei di veicoli ha perso il controllo del mezzo, sbandando e andando ad invadere l’altra corsia.

Gravissimo l’impatto, avvenuto presso la frazione di Omate, sulla provinciale 121.

Per l’impatto, il 21enne è rimasto incastrato nell’auto e, per estrarlo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il giovane, purtroppo, è risultato subito gravissimo, ed è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice rosso, perdendo poi la vita per le gravissime lesioni subite.

Salvo l’altro conducente.

Sul luogo del tragico evento sono in corso tutti i rilievi del caso, volti a ricostruire la dinamica del drammatico accaduto.