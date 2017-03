Incidente auto mortale Valchiavenna, a Samolaco morti un ragazzi di 23 anni e una ragazza di 19

Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo 2017 a Samolaco, in provincia di Sondrio: rimasti senza vita una ragazza di 19 anni e un giovane di 23.

Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto tra due auto, in Valchiavenna; l’impatto è stato violentissimo e, i due giovani, non ce l’hanno fatta.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del fuoco di Mese, e alcune pattuglie di Carabinieri e Polstrada, che hanno compiuto tutti i rilievi volti a ricostruire la dinamica del drammatico accadimento.

Oltre alle due vittime, ferita anche una terza persona, soccorsa e portata all’ospedale Morelli di Sondalo: non sarebbe in condizioni gravi.

