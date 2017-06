Incidente auto – moto Agrate, vittime un minore e un uomo di 42 anni

L’incidente è avvenuto alle 7,32 di lunedì 12 giugno 2017 ad Agrate Brianza, nella città metropolitana di Milano, in via Damiano Chiesa: due i feriti, uno in codice giallo e uno in codice rosso.

Secondo le prime informazioni dell’Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, lo scontro è avvenuto tra un camion e un’auto.

Per motivi ancora da acclarare, i due veicoli si sono scontrati; l’impatto è stato violentissimo e, sul posto, sono sopraggiunti gli operatori del 118 con due ambulanze e un’automedica.

Le vittime sono due: un minore portato in codice giallo all’ospedale di Vimercate e un uomo di 42 anni in codice rosso al san Gerardo di Monza.

Sono aperte le indagini.