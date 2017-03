Incidente auto – moto Bodio Lomnago, morto 50enne, gravissima la figlia

Il tragico incidente è avvenuto sabato 18 marzo 2017 a Bodio Lomnago, in provincia di Varese: deceduto un uomo di 50 anni, travolto da un’auto mentre era in sella a uno scooter assieme alla propria figlia, in gravi condizioni.

In base alle prime ricostruzioni, l’automobile era guidata da un anziano; per motivi ancora da acclarare, i due veicoli si sono scontrati.

L’impatto è stato molto violento, e il 50enne ha tragicamente perso la vita.

Grave la figlia che viaggiava con lui: una ragazza di 13 anni, ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Sul luogo, oltre ai soccorritori del 118, sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Varese, che hanno chiuso il tratto stradale per eseguire tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

loading...