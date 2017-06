Incidente auto – moto Buccinasco, motociclista grave in ospedale

È successo poco dopo mezzogiorno di domenica 11 giugno 2017 a Buccinasco: gravissimo incidente tra un’auto e una moto, vittima un uomo di 40 anni, italiano, ora ricoverato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni tuttora vaglio delle autorità preposte, per motivi ancora da acclarare, l’impatto è avvenuto tra una moto e un’auto, in via Lomellina a Buccinasco.

Lo scontro ha sbalzato il motociclista, M.S., residente nel Milanese, che nella caduta ha riportato un taglio profondo presso la mandibola.

Immediatamente sopraggiunto il 118, la vittima, che stava perdendo parecchio sangue, è stata sottoposta alle manovre di soccorso d’urgenza e caricata sull’elisoccorso.

Il motociclista è stato trasportato al Niguarda, dove è stato operato d’urgenza e si trova al momento intubato.

Nonostante il centauro si trovi in condizioni serie, non sembrerebbe rischiare la vita.

Tutta la Redazione di CronacaMilano è vicina a Michele e alla sua famiglia: Forza!