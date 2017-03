Incidente auto – moto viale Sarca Milano, morta ragazza di 20 anni, gravissimo 21enne

Violentissima la collisione; la giovane, in arresto cardiocircolatorio, è stata portata in ospedale in una corsa contro il tempo, ma non ce l’ha fatta. Gravissimo il 21enne con lei

Il drammatico incidente è avvenuto tra un’auto e una moto in viale Sarca: gravissimo un ragazzo di 21 anni in sella alla motocicletta con una ragazza di 20, invece deceduta. Ricoverata, ma non in pericolo di vita, l’automobilista, una donna di 46 anni.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare i due veicoli si sono scontrati.

Tragico l’esito dell’incidente; ricoverato all’ospedale di Niguarda in gravissime condizioni con traumi all’addome, al torace e varie fratture il giovane. La giovane che viaggiava con lui, invece, è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, nonché con numerosi e gravissimi traumi. Rianimata e intubata, la 20enne è stata trasportata dal personale del 118 al San Gerardo di Monza, dove purtroppo è deceduta poco dopo, presso il pronto soccorso della struttura.

Ricoverata anche la donna alla guida dell’automobile, e trasportata alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni: la 46enne non rischierebbe la vita.