Incidente auto Poggio Rusco, morti 2 ragazzi di 20 anni in provincia di Mantova

Il tragico incidente è avvenuto a Poggio Rusco, in provincia di Mantova: due i morti, entrambi di 20 anni, e un ferito di 21.

Secondo le prime ricostruzioni, il drammatico incidente è avvenuto alle 22,53 di mercoledì 26 aprile 2017, presso un’uscita sulla SP EXSS496.

Qui, per motivi ancora da acclarare, un’auto sarebbe uscita dal controllo del suo conducente, andando a schiantarsi contro un albero.

Sul luogo sono subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i tre giovani coinvolti, e gli operatori del 118.

Purtroppo, l’esito dell’incidente è gravissimo: di un primo giovane, di 20 anni, è stato constatato il decesso sul posto, mentre il coetaneo è stato trasportato con ELI BS presso Spedali Civili BS per grave politrauma, spirando presso il Pronto soccorso della struttura.

Ricoverato invece in Codice Giallo all’ospedale di Mantova il terzo ragazzo, di 21 anni.

Le indagini rimangono aperte.

