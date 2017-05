Incidente auto – roulotte Nuvolera provincia di Brescia, morto automobilista

Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 21 maggio 2017 a Nuvolera, in provincia di Brescia: lo scontro tra un’auto che ha tamponato una roulotte, e la morte dell’automobilista.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da acclarare, lungo la strada statale 45 bis l’auto ha tamponato la roulotte, e questa si è ribaltata.

A questo punto, dalla roulotte si sarebbe staccata una parte che, violentemente, è andata a schiantarsi contro il vetro dell’automobile, uccidendone il conducente.

Sul luogo sono sopraggiunte le Forze dell’Ordine e gli operatori del 118; purtroppo, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica del tragico evento.