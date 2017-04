Incidente auto – tir A4 tra Trezzo e Cavenago, morta donna di 30 anni

È successo alle 4 circa del mattino di mercoledì 26 aprile 2017 sulla autostrada A4, nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago: un incidente tra un’automobile e un tir, con il decesso della donna al volante della vettura.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da acclarare l’auto e il mezzo pesante si sono scontrati, all’altezza del chilometro 155.

L’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenze) ha subito inviato un’automedica e un’ambulanza, mentre i Vigili del Fuoco hanno estratto le vittime dai veicoli.

Sul posto anche la Polizia Stradale e i mezzi della Società Autostrade ma, purtroppo, per la donna al volante dell’auto non c’è stato niente da fare, ed è tragicamente deceduta per le lesioni subite.

Le indagini rimangono in corso, al fine di acclarare la dinamica del drammatico accadimento.

