Incidente auto – tir Urgnano, 5 feriti nella Bergamasca

Tra le vittime anche una mamma di 39 anni e il figlio di 5; entrambi sono in prognosi riservata

L’incidente è avvenuto a Urgnano, in provincia di Bergamo: per motivi ancora da acclarare, un tir e un’automobile si sono scontrati, portando al ferimento di 5 persone, tra le quali un bimbo.

Secondo quanto emerso finora, le vittime più gravi sono il bambino, di 5 anni, e la mamma, di 39, entrambi ricoverati e in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Oltre al 118, con tre ambulanze e un’automedica, sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Rimangono al momento aperte tutte le indagini del caso, volte a ricostruire la dinamica del drammatico accadimento.