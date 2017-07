Incidente auto – tram corso Sempione Milano, donna incastrata dentro lamiere

L’incidente è avvenuto alle 19,00 circa di lunedì 24 luglio 2017 in corso Sempione, a Milano: un’auto ha tagliato senza accorgersi la strada a un tram; ferita la donna al volante della vettura, illesi il conducente del tram e i passeggeri.

Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza del civico 61, la vettura avrebbe cercato di attraversare la corsia stradale ma, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un tram della linea 1.

Purtroppo, a quel punto l’impatto non è stato evitabile, nonostante l’automobilista abbia cercato all’ultimo di svoltare .

La donna è rimasta incastrata nella vettura, e sul luogo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.

L’automobilista è stata portata in ospedale in codice giallo.