Incidente auto – tram via Curiel Rozzano, 4 feriti

È successo lunedì 1 maggio 2017 in via Curiel, a Rozzano: una vettura si è scontrata contro un tram e, sul luogo, sono sopraggiunti gli operatori del 118.

Secondo quanto emerso finora, l’auto era guidata da una donna e, sul veicolo, si trovavano anche i sui figli di 8 e 12 anni e la nonna dei bambini.

Per motivi ancora da acclarare, la vettura si è scontrata con un tram della linea 15.

Subito chiamato il 118, gli operatori hanno portato in ospedale i 4 passeggeri dell’automobile, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Nessuna ferita, invece, per il tramviere e i passeggeri del mezzo pubblico.

Sul luogo sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Rozzano, che conducono l’indagine.

