Incidente autostrada A22 Mantova, tir incendiato e conducente deceduto

Il gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 15 maggio 2017 sull’autostrada A22, tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud: morto carbonizzato il conducente di un tir, che ha sbandato per evitare un tamponamento.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, italiano e originario della provincia di Reggio Emilia, si trovava al volante del proprio camion quando, sulla corsia sud che stava percorrendo, c’è stato un tamponamento.

Per evitarlo, il trasportatore ha sterzato andando a battere contro il guard-rail.

L’impatto è stato violentissimo e, il tir, ha preso fuoco.

Nonostante l’intervento di operatori ed elisoccorso, per il conducente non c’è stato nulla da fare, ed è tragicamente spirato tra le fiamme.

Il tratto stradale è stato chiuso per diverse ore per consentire tutte le manovre di ripristino.

loading...