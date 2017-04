Incidente autostrada A4 Pero, maxi tamponamento con 20 persone coinvolte

Il drammatico incidente è accaduto poco dopo le ore 18.30 di giovedì 13 aprile 2017, sull’autostrada A4, all’altezza di Pero in direzione Venezia: un maxi tamponamento che ha coinvolto 20 persone, tra le quali anche alcuni bambini.

Subito sul posto i Vigili del Fuoco con doversi mezzi e gli operatori del 118, sono stati 10 i feriti riscontrati, e trasportati negli ospedali di Garbagnate Milanese, San Carlo, Sacco e Fatebenefratelli.

Fortunatamente nessuno dei feriti avrebbe riscontrato lesioni gravi.

Sono in corso le indagini per acclarare le cause del maxi incidenti, che ha bloccato per diverse ore la normale viabilità stradale.

loading...