Incidente autostrada A4 verso Milano, camion in fiamme e coda di 9 km

Per motivi ancora da chiarire il mezzo ha preso fuoco sul tratto stradale; in corso le manovre di spegnimento e sicurezza dei Vigili del Fuoco

In grave incidente è avvenuto sulla A4, tra Brescia ovest e Rovato, verso Milano: un camion in fiamme sulla corsia, con la conseguente formazione di code in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, l’evento si è verificato alle ore 8.20 circa di martedì 19 settembre 2017 e sono stati registrati 9 km di coda all’altezza del km 198, con traffico che scorre su una sola corsia.

Subito sul luogo il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici. Sulla tangenziale ovest, code a tratti tra Interconnessione A1 e Interconnessione A7.

Riscontrato, purtroppo, anche il fenomeno dei “curiosi” sulla corsia opposta, a causa dei quali si sono formati code di 2 km anche nella carreggiata opposta tra Palazzolo e Rovato.