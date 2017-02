Incidente autostrada A8, un morto e due feriti ricoverati a Varese

Gravissimo l’incidente sulla carreggiata in direzione Varese – Gravellona; indagini in corso

Il grave incidente è avvenuto alle 14,30 circa di mercoledì 22 febbraio 2017 sull’autostrada A8, all’altezza di Lainate – Origgio, sulla carreggiata in direzione Varese – Gravellona.

Secondo le prime informazioni, all’intersezione con A9 direzione Nord, per motivi ancora da acclarare si è ribaltato un furgone.

Subito intervenuti i soccorsi, il tratto autostradale è stato interdetto al traffico, per consentire alle Autorità preposte di ripristinare la sicurezza viabilistica.

I paramedici hanno soccorsi i feriti, con due codici rossi portati rispettivamente al San Gerardo e all’ospedale di Varese. Un terzo uomo, invece, è purtroppo deceduto.

Sul luogo sono stati compiuti tutti i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.