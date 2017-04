Incidente bus – tram via Farini Milano, tram deragliato

È successo venerdì 21 aprile 2017all’incrocio tra via Farini e viale Stelvio: un incidente che ha coinvolto un bus privato e un tram, finito quest’ultimo poi fuori dai binari. Alcuni passeggeri sono rimasti leggermente feriti, subito soccorsi dal 118.

“Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze sull’incidente di questo pomeriggio all’incrocio di via Farini con viale Stelvio – ha comunicato Atm in una nota –, un bus privato ha attraversato con semaforo rosso l’incrocio e, dopo aver superato con manovra vietata dal codice stradale alcuni mezzi pubblici e privati, ha speronato un tram della linea 4 diretto a Parco Nord, facendolo inevitabilmente deragliare dai binari. Alcuni feriti a bordo, già soccorsi dal 118”

