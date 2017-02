Incidente furgone – tir autostrada A1 uscita Corvetto Milano, vittima incastrata tra lamiere

L’incidente è avvenuto alle 10,00 circa di venerdì 17 febbraio 2017 sull’autostrada A1, tra un tir e un furgone; uno dei conducenti è rimasto incastrato nel proprio mezzo.

Secondo le prime informazioni, i due veicoli si sono scontrati, per motivi ancora da acclarare, sull’uscita della A1 all’ altezza di piazzale Corvetto, in direzione Venezia.

Violentissimo l’impatto, che ha visto il conducente del furgone rimasto incastrato tra le lamiere del proprio mezzo.

Mentre il tratto stradale è stato immediatamente chiuso, sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre la vittima, e i soccorritori del 118.

Le indagini sono ancora in corso.

