Incidente Galliate Lombardo provincia Varese, tre feriti gravi

L’incidente è avvenuto a Galliate Lombardo, in provincia di Varese, nel tardo pomeriggio di lunedì 27 febbraio 2017: tre le persone coinvolte, portate in ospedale a Varese e Legnano.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da acclarare, l’impatto tra i veicoli è stato molto violento e, sul posto, sono sopraggiunti l’elisoccorso, un’automedica e due ambulanze.

Intervenuti i soccorritori, le vittime sono state trasportate due in codice giallo all’ospedale di Legnano, e una in codice rosso all’ospedale di Varese.

Le Autorità preposte hanno circoscritto l’area al fine di compiere tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del drammatico evento.

