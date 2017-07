Incidente locale piscina hotel Limone del Garda, grave manutentore

Coinvolto anche un bambino, che sarebbe in buone condizioni; l’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso

È successo a Limone sul Garda, in provincia di Brescia: un incidente presso una struttura alberghiera, che ha visto coinvolti un manutentore e un bambino. Purtroppo, l’uomo ha riportato problematiche gravi, ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto, per motivi ancora da acclarare, all’interno del locale piscina della struttura.

Subito sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, a rimanere coinvolti sono stati un bambino e un manutentore.

Mentre il bimbo sarebbe in buone condizioni, purtroppo non si può dire lo stesso per l’uomo, che ha riportato forti difficoltà respiratorie.

Il manutentore è stato per questo portato d’urgenza, con l’elisoccorso, agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato affidato al personale medico.