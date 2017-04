Incidente mortale auto – moto provincia di Reggio Emilia, la vittima era di Bergamo

L’incidente è avvenuto sabato 1 aprile 2017 a Fariolo di Castelnovo ne’ Monti, nel Reggiano; la vittima è un uomo di 36 anni, residente in provincia di Bergamo.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da acclarare, lo schianto è avvenuto tra un’auto, guidata da un uomo di 82 anni, e una moto, in sella alla quale si trovava la vittima.

Era circa mezzogiorno quando, i due veicoli, stavano percorrendo la strada Statale 63; lo scontro, avvenuto secondo dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti, è stato letale per il motociclista.

Subito sul posto i soccorritori del 118, nonostante tutte le manovre del caso, non è stato possibile rianimare il 36enne.

Sul luogo del drammatico incidente anche polizia stradale e carabinieri; le indagini rimangono aperte.

