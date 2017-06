Incidente mortale Borgo San Giacomo – Brescia, morto ragazzo di 23 anni

L’incidente è avvenuto alle 3 circa del mattino di domenica 11 giugno 2017 a Borgo san Giacomo, in provincia di Brescia: tre le vittime, due delle quali non gravi e un ragazzo di 23, invece, purtroppo deceduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiavano i tre ragazzi è andata, per motivi ancora da acclarare, fuori strada.

Il veicolo è finito in un campo e, nel parapiglia, il 23enne sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo, con una caduta di diversi metri.

Sopraggiunti i soccorritori, i paramedici hanno tentato diverse volte le manovre di rianimazione ma, il ragazzo, purtroppo non ce l’ha fatta, ed è spirato per le gravissime lesioni riportate.

Illesi gli amici, trasportati per accertamenti agli ospedali di Manerbio e Chiari; le indagini sono affidate ai Carabinieri.

(Foto: di Archivio)