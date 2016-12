Incidente mortale Seregno, due morti carbonizzati

L’incidente è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre a Seregno, in Brianza: nel tragico evento sono morti due italiani, di 36 e 42 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano passato la notte in discoteca; alle 2,00 circa del mattino la chiamata al 118, con una segnalazione in via Saronno.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio degli Inquirenti ma, per ora, ciò che emergerebbe sarebbe che il conducente della vettura ne abbia perso il controllo.

Non è ancora chiaro se la carambola abbia coinvolto una seconda vettura; ciò che parrebbe sicuro, al momento, è che l’auto dove erano a bordo le due vittime è poi andata a schiantarsi contro il muro di un edificio, prendendo fuoco.

Secondo i rilievi, l’impatto è stato di grandissima violenza, al punto che il blocco motore si è staccato, finendo nell’ abitacolo.

Tragica la morte per i due uomini, secondo gli Inquirenti avvenuta sul colpo, e dei quali ancora non sono state diffuse le generalità; sul luogo sono infatti sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i cadaveri carbonizzati delle vittime.

