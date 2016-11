Incidente mortale via Calvairate Milano, investito pedone di 66 anni

Il drammatico incidente è avvenuto alle 19,00 circa in via Calvairate angolo viale Molise, a Milano: investito da un furgone un uomo di 66 anni, egiziano. La vittima è purtroppo spirata poco dopo essere arrivata al Policlinico.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da acclarare e al vaglio delle Autorità preposte, il 66enne ha attraversato ma, non riuscendo a raggiungere l’altro lato della carreggiata con il semaforo verde, sarebbe stato prima evitato da due vetture, e poi purtroppo centrato dal furgone.

Il conducente del mezzo si è subito fermato e, la vittima, è stata soccorsa dagli operatori del 118.

Purtroppo, le condizioni del 66enne sono apparse subito molto gravi e, trasportato in codice rosso al Policlinico, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta, ed è deceduto.

Mentre sul luogo sono giunti anche gli agenti della Locale, per eseguire tutti i rilievi necessari ad acclarare la dinamica del tragico accaduto, anche il conducente del furgone è stato ricoverato, con un forte stato di shock.