Incidente mortale viale Lunigiana Milano, morto motociclista

Incidente mortale alle 18,00 circa di mercoledì 18 gennaio 2017 in viale Lunigiana, a Milano; morto un ragazzo di 26 anni, che si è schiantato con la propria motocicletta.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del proprio mezzo, che conduceva a velocità sostenuta.

Lo schianto è avvenuto nel sottopasso del tratto stradale; fortissimo l’impatto al quale, purtroppo, il ragazzo non è riuscito a sopravvivere.

Sul posto, infatti, sono subito sopraggiunti gli operatori del 118, ma del giovane è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno compiuto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del drammatico evento.