Incidente mortale Vighizzolo (Cantù), morta bambina di 14 mesi

Il tragico incidente è avvenuto alle 23,45 circa di martedì 2 maggio 2017 a Vighizzolo, in viale Italia (provincia di Cantù): violentissimo l’impatto tra due auto, una delle quali che recava a bordo due genitori e la loro bambina di 14 mesi, quest’ultima poi tragicamente deceduta.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio dei Carabinieri sopraggiunti sul posto, le cause dello scontro sono ancora da acclarare.

Il violentissimo impatto è stato frontale e, gli operatori del 118, sono arrivati con quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso.

Purtroppo, fin da subito la piccola è stata trovata in condizioni gravissime, ed è stata trasportata all’ospedale sant’Anna con manovre rianimatorie in corso.

La bimba, purtroppo, non ce l’ha fatta, ed è spirata il giorno successivo.

Rimangono aperte le indagini, volte a ricostruire dinamica e responsabilità del tragico accadimento.

