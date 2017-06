Incidente moto – tram via Mecenate Milano, motociclista in ospedale

Un grave incidente è accaduto dopo le 21,00 circa di martedì 13 giugno 2017 in via Mecenate, all’altezza di piazza Ovidio.

Secondo le primissime informazioni, per motivi ancora da acclarare, un tram e una moto si sono scontrati.

L’impatto è stato violento e, sul posto, si sono subito recati i paramedici del 118 con un’ambulanza; il conducente dello scooter è stato portato in ospedale, ma sarebbe vigile e non rischierebbe la vita.

Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale, che stanno eseguendo in questo momento tutti i rilievi del caso, necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono pertanto ancora aperte.

